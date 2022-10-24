Саратов, 24 октября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Саратовской области подвели итоги международного фестиваля «Принцесса цирка». Члены жюри отметили, что уровень профессионализма артисток в этом году необычайно высок, сообщает пресс-служба минкульта Саратовской области.

t. me/mincult64 В цирке

Гран-при фестиваля и титул «Принцесса цирка» присудили воздушной гимнастке Большого Московского цирка Татьяне Беликовой. Ее трюки без страховки под куполом цирка специалисты назвали безупречными и немыслимыми.

Золотую корону фестиваля получила артистка Росгосцирка — потомственная дрессировщица белых тигров Алиса Нестерова.

Также золото фестиваля получили гимнастки из Вьетнама Фам Тхи Хуон и Чу Хонг Туй.

Специальный приз от губернатора Саратовской области достался соло-эквилибристке Кристине Терентьевой, представительнице Луганской Народной Республики.

Серебряные короны завоевали 14-летняя артистка Росгосцирка и Королевского цирка Гии Эрадзе София Готфрид — эквилибристка на вращающемся диске, гимнастка на полотнах с дрессурой лошади Екатерина Дмитриева (Росгосцирк) и самые юные участницы конкурса — акробаты цирковой студии «Феерия» Ксения Соловьева и Арина Сагайдак (Россия).

Бронзовыми призерами стали клоунесса Оксана Нескладная (Большой Московский цирк), эквилибристка Анна Демидова (Казахстан), студентка государственного циркового училища имени Н. Румянцева (ГУЦЭИ) воздушная гимнастка на корд-де-пареле Евгения Завадская, воздушные гимнастки на кольце Шарлотта Жоге и Элен Колесников (Франция).

Напомним, международный фестиваль циркового искусства «Принцесса цирка» открыли в Саратове 20 октября. В 2022 году его участниками стали представители России, Венгрии, Польши, Франции, Эфиопии, Монголии, Вьетнама, Казахстана и Молдавии.

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