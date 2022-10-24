Ярославль, , 12:19 — REGNUM В Ярославле на 82-м году жизни скончался известный тенор и заслуженный артист РФ Анатолий Колбёшин. Об этом сообщили в Ярославской филармонии, где работал артист.

Ярославская филармония

Анатолий Колбёшин родился в селе Радищево Ульяновской области, а в 1973 году переехал в Ярославль. Отучившись в консерватории, он стал солистом Ярославской филармонии. Всего в репертауре артиста было более 200 романсов и песен, он выступал во многих странах мира.

В числе его наград — Почетный знак Св. Луки, орден Дружбы, золотая медаль Всероссийского фонда мира «За миротворческую и благотворительную деятельность» (2001). Колбёшин лауреат II Всероссийского конкурса исполнителей романса и Премии им. Л. В. Собинова.