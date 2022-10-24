Южно-Сахалинск, 24 октября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. На Сахалине днём 24 октября спасателям так и не удалось добраться до туристов на Итурупе, которым стало плохо у подножия вулкана Безымянный, сообщили в областном управлении МЧС.

Dan Miller Вулкан Безымянный

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Спасатели вернулись в село Буревестник, так и не добравшись до людей, которым требовалась помощь.

С туристами удалось установить связь. Выяснилось, что самочувствие всех улучшилось.

Планируется, что 25 октября группа продолжит движение по своему маршруту и встретится со спасателями на вулкане Баранский.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине на острове Итуруп помощь спасателей потребовалась группе из четырёх туристов. Три человека пожаловались на тахикардию, аллергию и высокую температуру.