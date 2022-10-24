Благовещенск, 24 октября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Житель Благовещенска задержан после того, как «заминировал» автомобиль. В отношении него возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе управления МВД по Амурской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Спасатели выезжают на вызовы о минировании

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По версии следствия, мужчина позвонил в Благовещенский городской суд 21 октября и сообщил о нахождении взрывоопасного предмета в одном из автомобилей, припаркованном возле учреждения. Сотрудники передали информацию правоохранителям, после чего из здания эвакуировали людей и начали проверку.

Мотивом действий мужчины стало желание сорвать судебное заседание по делу, где он является обвиняемым. Личность звонившего установили в короткий срок. Судить благовещенца должны были за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Горожанина заключили под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудников суда эвакуировали в Приамурье 21 октября. В сообщении говорилось, что машина будет находиться возле учреждения. Автомобили осмотрены, информация о минировании оказалась ложной.