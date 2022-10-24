Иркутская область, 24 октября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В деревне Леонова Братского района Иркутской области возвели модульный фельдшерско-акушерский пункт, сообщает 24 октября телеграм-канал правительства региона.

Правительство Иркутской области ФАП в деревне Леонова Братского района

«Модульная конструкция возведена по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области», завершены работы по благоустройству. Пункт активно готовится к приёму местных жителей», — отметил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

Ранее жители деревни получали амбулаторную помощь в медучреждении 1976 года постройки. В новом ФАПе, оснащенном современным оборудованием, вести приём будет местный фельдшер. Начать прием пациентов планируют сразу после получения лицензии на медицинскую деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Бугульдейка Ольхонского района возвели фельдшерско-акушерский пункт.

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