Новокузнецк, Кемеровская область, , 12:12 — REGNUM Конфликт на территории бывш. УССР готовился давно, поэтому, видимо, у США есть детально приписанный сценарий поэтапной его эскалации. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новокузнецка Андрей Полухин.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Американские СПГ должны активно продаваться в Европе в четыре раза дороже и приносить богатство США. Без кризиса на [территории бывш. УССР] ничего этого не будет. На театре СВО ныне затишье. Для мирового гегемона, видимо, это проблема. Сейчас обсуждают возможный подрыв днепровских ГЭС и создание «грязной ядерной бомбы» у киевского режима. Ядерная бомба сама — это нехитрые технологии 1940-х годов. Богатейшее научное и производственное наследие СССР позволяет киевскому режиму её в том или ином виде создать. Я тут верю российскому министерству обороны и Сергею Шойгу, который озабочен сложившейся ситуацией. Страны НАТО, безусловно, всех собак повесят на Россию и заявят, что это мы применили ядерное оружие в этом конфликте. Всё это было давно ими анонсировано. А госсекретарь США Энтони Блинкен уже заранее не верит, что Киев на это пойдёт, — отметил Полухин. — Нам остаётся бороться за мир на этой земле и молить Бога о чуде, которое уберегло бы земли Новороссии, Малороссии, Слобожанщины от очередной губительной провокации. Сложившаяся ситуация ещё раз подтверждает правильность выбора Владимира Путина в феврале этого года. Со злом надо бороться!».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с представителем киевского режима Дмитрием Кулебой назвал ложными предупреждения России о возможности применения киевскими нацистами так называемой «грязной бомбы» на территории б. УССР.

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