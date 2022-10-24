Рязань, 24 октября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Материальную помощь получат семьи рязанских военнослужащих, погибших и пострадавшим в результате террористического акта в Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе правительства региона.

(сс) Максим Шанин Здание правительства Рязанской области

По решению губернатор Павла Малкова, семьи погибших бойцов получат по одному миллиону рублей — средства предоставят в равных долях каждому члену семьи. По 500 тысяч рублей выплатят гражданам, получившим ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября на полигоне под Белгородом во время огневой подготовки двое мужчин открыли огонь по добровольцам, погибли 11 человек, ещё 15 получили ранения.