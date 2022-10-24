Москва, 24 октября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. По конфликту на территории бывшей УССР американцы действительно намерены вести с нашей страной переговоры с позиции силы и считают, что все необходимые условия они для этого создали: Россия оказалась без политических сторонников в Киеве, а специальная военная операция пошла не по первоначальному сценарию и, как они полагают, неприемлемо для нашей страны затягивается, отметил в своем комментарии 24 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя слова посла России в США Анатолия Антонова.

Minsvyaz.ru Флаги России и США

Как ранее сообщалось, официальный Вашингтон предлагает Москве условия для начала переговоров по б. УССР с позиции силы, заявлял посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия-24».

«Понятно, однако, что те условия, которые озвучил посол Антонов, это даже не запросная, а чисто предвыборная позиция. Разумный человек, а такие всё-таки ещё есть в Вашингтоне, не может предполагать, что Москва пойдёт на то, чтобы оставить Крым, Донецк и Луганск.

А вот разговор по поводу Запорожской и Херсонской областей, по мнению американских аналитиков, вполне возможен, тем более что военные события там развиваются не самым лучшим для нас образом.

Главное же, чего они хотят, — это остановка спецоперации. Последствия наших ударов по объектам инфраструктуры на контролируемых Киевом территориях уже требуют от США и их европейских союзников таких расходов, которые выходят за предполагавшиеся рамки, и это бремя будет нарастать.

Уже сегодня этот раздражитель, накладываясь на проблемы, вызванные санкционным саморазрушением европейской экономики, играет заметную роль в формировании общественных настроений в странах Запада. Попытка погасить недовольство посулом «репараций» — попытка явно неудачная.

Для руководства нашей страны вступление сейчас в переговоры с Вашингтоном было бы делом вредным не только с точки зрения интересов России на территории бывшей УССР и тем более с внутриполитической точки зрения, но и в контексте желаемых для нас изменений внутри США.

Впрочем, результаты предстоящих выборов в США — это тактика, а вот отказ в принципе говорить с американцами о наших интересах на пространстве бывшего СССР — это стратегия.

Говорить с американцами мы будем о новом мироустройстве, но это — после изгнания их ставленников из Киева. Что же до пространства бывшего СССР, то отсюда их надо просто последовательно выдавливать, причём выдавливать вместе с их пособниками-компрадорами», — высказал свое мнение Михаил Демурин.

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