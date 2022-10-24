Донецк, 24 октября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за 249 дней от обстрелов карателей ВСУ погибли 487 мирных жителей, в том числе 23 ребенка, сообщили 24 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ngu.gov.ua Артиллерия ВСУ

«За 249 дней эскалации погибли 487 гражданских лиц, в том числе 23 ребенка», — говорится в телеграм-канале представительства.

Также сообщается, что за указанный период пострадали 3640 мирных жителей, из них 231 — дети. Повреждения получили более 8 тыс. жилых домостроений, 1824 объекта гражданской инфраструктуры.