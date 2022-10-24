Москва, 24 октября 2022, 12:09 — REGNUM Российские теннисистки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова вошли в первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 24 октября сообщается на сайте организации.

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Касаткина и Кудерметова поднялись на восьмую и девятую строчки рейтинга соответственно.

На прошлой неделе они выступали на турнире WTA в Мексике. Касаткина вылетела в третьем круге, проиграв соотечественнице Анне Калинской. Кудерметова дошла до четвертьфинала, где уступила греческой теннисистке Марии Саккари.

Касаткина впервые в карьере пробилась на Итоговый турнир WTA.

Людмила Самсонова поднялась с 22-го на 19-е место, Екатерина Александрова опустилась с 19-го на 20-е, Анастасия Потапова осталась на 44-й строчке.

Рейтинг WTA от 24 октября:

  1. Ига Свёнтек (Польша) — 10 335 очков.

  2. Онс Жабер (Тунис) — 4555.

  3. Джессика Пегула (США) — 4316.

  4. Кори Гауфф (США) — 3271.

  5. Мария Саккари (Греция) — 3121.

  6. Каролин Гарсия (Франция) — 3000.

  7. Арина Соболенко (Белоруссия) — 2970.

  8. Дарья Касаткина (Россия) — 2935.

  9. Вероника Кудерметова (Россия) — 2795.

  10. Симона Халеп (Румыния) — 2661.