Москва, , 12:07 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о лишении свободы на срок до 10 лет за применение насилия или угрозы его применения в рамках осуществления коллекторской деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Законопроект дополняет Уголовный кодекс РФ новой статьей — 172.4, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц.

Максимальное наказание по этой статье составит лишение свободы на срок до десяти лет.

Полномочиями по проведению предварительного расследования подобных преступлений предлагается наделить органы дознания и следственные органы внутренних дел РФ.

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