Лондон, , 12:05 — REGNUM Деловая активность в еврозоне сократилась максимально за два года, и это усиливает признаки того, что ЕС вступает в рецессию из-за роста цен и резкого падения объемов производства в секторе обрабатывающей промышленности и сфере услуг, как сообщает Financial Times.

Падение показателей экономики Finobzor.ru

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) еврозоны от S&P Global, ключевой индикатор условий ведения бизнеса, упал на 1 пункт до 47,1, как показали опубликованные в понедельник 24 октября данные. Это самый низкий уровень с ноября 2020 года. Индекс уже четвертый месяц подряд остается ниже критической отметки 50, которая отделяет рост от сокращения.

«Экономика еврозоны, по-видимому, будет сокращаться в четвертом квартале, учитывая стремительный спад производства и ухудшение картины спроса в октябре, что подкрепляет мнение о неизбежности рецессии», — сказал главный экономист по вопросам бизнеса S&P Global Крис Уильямсон.

Результаты ежемесячного опроса, которые показали падение объемов производства, уменьшение числа новых заказов, рост цен на продукцию и резкое снижение ожиданий, оказались хуже прогнозов экономистов, опрошенных ранее агентством Reuters.

Деловая активность в Германии сократилась в сфере производства и услуг, что привело к снижению PMI на 1,6 пункта до 44,1 — это самый низкий уровень с мая 2020 года.

Французские компании сообщили о стагнации, при этом рост активности в сфере услуг компенсировался снижением в обрабатывающей промышленности, в результате чего PMI понизился на 1,2 пункта до 50 — минимума за 19 месяцев. Темпы падения числа заказов превышали только темпы времен финансового кризиса 2008 года и долгового кризиса еврозоны 2012 года.

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