Калуга, , 12:13 — REGNUM Свыше 22 млрд рублей направлено в Калужской области на реализацию 46 региональных проектов в рамках выполнения национальных проектов 2022 года. Основными источниками финансирования являются федеральный и областной бюджеты. Об этом 24 октября рассказал заместитель губернатора Дмитрий Разумовский на заседании областного правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На реализацию 46 калужских проектов направлено более 22 млрд рублей Правительство Калужской области

На сентябрь 2022 года доля заключенных контрактов составляет порядка 91%. В лидерах по данному показателю — министерство цифрового развития, министерство природных ресурсов и экологии, а также министерство экономического развития и промышленности. Средний статус реализации региональных проектов составляет 73%. Из 81 объекта этого года строительные работы завершены на 30, ещё на 41 объекте будут окончены в конце 2022 года. Остальные объекты перейдут на следующий строительный сезон. На контроле также находится поручение губернатора по установке камер видеонаблюдения на объектах капитального строительства и ремонта, реализуемых в рамках региональных проектов. На 21 объекте камеры отсутствуют. Это связано, прежде всего, с высокой строительной готовностью объектов или отсутствием технической возможности.

Губернатор Владислав Шапша положительно оценил итоги реализации мероприятий региональных проектов за девять месяцев.

«На текущий момент работа организована достаточно слажено и эффективно. Впереди два месяца, но не надо забывать о том, что к следующему году нужно готовиться уже сейчас. Те конкурсы и задачи, которые мы запланировали в проекте бюджета и работе с федеральными министерствами, требуют подготовки уже в этом году. Всё должно быть запроектировано, отторговано и готово к началу работы в следующем году», — отметил Владислав Шапша.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Калужской области призвал ускорить реализацию региональных проектов