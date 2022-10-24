На реализацию 46 калужских проектов направлено более 22 млрд рублей
Калуга, 24 октября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Свыше 22 млрд рублей направлено в Калужской области на реализацию 46 региональных проектов в рамках выполнения национальных проектов 2022 года. Основными источниками финансирования являются федеральный и областной бюджеты. Об этом 24 октября рассказал заместитель губернатора Дмитрий Разумовский на заседании областного правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На сентябрь 2022 года доля заключенных контрактов составляет порядка 91%. В лидерах по данному показателю — министерство цифрового развития, министерство природных ресурсов и экологии, а также министерство экономического развития и промышленности. Средний статус реализации региональных проектов составляет 73%. Из 81 объекта этого года строительные работы завершены на 30, ещё на 41 объекте будут окончены в конце 2022 года. Остальные объекты перейдут на следующий строительный сезон. На контроле также находится поручение губернатора по установке камер видеонаблюдения на объектах капитального строительства и ремонта, реализуемых в рамках региональных проектов. На 21 объекте камеры отсутствуют. Это связано, прежде всего, с высокой строительной готовностью объектов или отсутствием технической возможности.
Губернатор Владислав Шапша положительно оценил итоги реализации мероприятий региональных проектов за девять месяцев.