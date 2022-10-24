Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM Строительство фондохранилища Кунсткамеры в Санкт-Петербурге идет с опережением сроков на три месяца, сообщили 24 октября в пресс-службе ППК «Единый заказчик».

Строящееся фондохранилище Кунсткамеры Петербурга пресс-служба ППК «Единый заказчик»

Многофункциональный центр Кунсткамеры начали строить в октябре 2021 года на базе недостроенного в конце 1980-х здания НИИ прикладной астрономии РАН на Заповедной улице в Приморском районе Петербурга. Сейчас на строящемся объекте начаты работы по устройству внутренних инженерных систем отопления и вентиляции. Также в ближайшее время начнется прокладка наружных инженерных коммуникаций — теплоснабжения, водоснабжения, канализации, водостока.

«Строители завершили работы по возведению внутренних стен хранительского и административного корпусов. В настоящее время завершаются работы по монтажу мягкой кровли. Реализация объекта идет с опережением графика на три месяца», — рассказали в пресс-службе компании, добавив, что остекление фасадов хранительского и административного корпусов Многофункционального центра Кунсткамеры выполнено на 50%.

До конца 2022 года будут смонтированы все витражные конструкции. Завершить строительство, которое стартовало в сентябре 2021 года, планируется в августе 2024 года.

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