Бухарест, , 12:04 — REGNUM В ближайшее время билеты на внутренние и зарубежные авиарейсы в Румынии могут подорожать в среднем на 50%. Об этом 24 октября со ссылкой на данные румынского государственного аналитического агентства XTB Romania сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Самолет iphotocommerce

По словам аналитиков, изменения в ценовой политике ряда авиакомпаний обусловлены резким ростом цен на энергоносители, а также услуги аэропортов.

«В 2020-м — 2021-м годах авиационный сектор Румынии наиболее пострадал из-да пандемии коронавируса, — отметил, в частности, руководитель департамента XTB Romania Раду Пуйу. — Сейчас отрасль страдает из-за высокой инфляции и резкого снижения платежеспособности граждан».

Предполагается, что к декабрю текущего года от услуг авиатранспорта в Румынии откажутся до 30% потенциальных пассажиров. Это нанесет существенный удар по инфраструктуре страны, уверены независимые аналитики.