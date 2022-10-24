Курск, , 12:03 — REGNUM Ряд жителей Курской области, попавших под частичную мобилизацию, возвратились домой. Об этом 24 октября на оперативном совещании сообщил губернатор Роман Старовойт.

Частичная мобилизация Александр Погожев © ИА REGNUM

«Обратилась мама троих детей, беременная четвертым, ее супруг был мобилизован. Он был возвращен домой и сейчас находится с семьей. Еще один житель Курской области работает в сфере IT и имеет бронь, но был мобилизован, он также возвращен домой. Блогер получил повестку и сейчас проходит уточнение в военкомате. Требует уточнение информация о том, что якобы студент СХА ушел в войска, а его маму пригласили в академию и пригрозили отчислением за то, что он имеет долги. Прошу вас отрабатывать такие ситуации как с родными детьми — с большими вниманием и чуткостью, незаконно никто не должен быть отправлен в войска», — приводит слова губернатор «Секунда».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Курской области сообщил, что повестки в рамках частичной мобилизации получили 65 сотрудников администрации региона и подведомственных учреждений, 35 уже отправлены в войска.