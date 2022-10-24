Курск, 24 октября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Ряд жителей Курской области, попавших под частичную мобилизацию, возвратились домой. Об этом 24 октября на оперативном совещании сообщил губернатор Роман Старовойт.

Александр Погожев ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Обратилась мама троих детей, беременная четвертым, ее супруг был мобилизован. Он был возвращен домой и сейчас находится с семьей. Еще один житель Курской области работает в сфере IT и имеет бронь, но был мобилизован, он также возвращен домой. Блогер получил повестку и сейчас проходит уточнение в военкомате. Требует уточнение информация о том, что якобы студент СХА ушел в войска, а его маму пригласили в академию и пригрозили отчислением за то, что он имеет долги. Прошу вас отрабатывать такие ситуации как с родными детьми — с большими вниманием и чуткостью, незаконно никто не должен быть отправлен в войска», — приводит слова губернатор «Секунда».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Курской области сообщил, что повестки в рамках частичной мобилизации получили 65 сотрудников администрации региона и подведомственных учреждений, 35 уже отправлены в войска.