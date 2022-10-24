Москва, , 12:03 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2023–2025 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

При обсуждении документа на заседании комитета против проекта главного финансового документа страны выступили думские фракции КПРФ и СРЗП.

Главный финансовый документ страны будет дефицитный. Так, объем доходов в 2023 году ожидается в размере 26,13 трлн рублей, расходы составят 29,058 трлн рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ в 2023 году прогнозируется на уровне 2% ВВП, или 3 трлн рублей, с дальнейшим понижением до 1,4% ВВП, или 2,9 трлн рублей в 2024 году и 0,7% ВВП, или 1,6 трлн рублей в 2025 году.

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