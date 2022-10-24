Москва, 24 октября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2023–2025 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

При обсуждении документа на заседании комитета против проекта главного финансового документа страны выступили думские фракции КПРФ и СРЗП.

Главный финансовый документ страны будет дефицитным. Так, объем доходов в 2023 году ожидается в размере 26,13 трлн рублей, расходы составят 29,058 трлн рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ в 2023 году прогнозируется на уровне 2% ВВП, или 3 трлн рублей, с дальнейшим понижением до 1,4% ВВП, или 2,9 трлн рублей в 2024 году и 0,7% ВВП, или 1,6 трлн рублей в 2025 году.