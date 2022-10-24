Москва, 24 октября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать расследование данных об условиях содержания военнопленных из Донецкой Народной Республики в киевском плену. Об этом 24 октября сообщили в пресс-службе СК.

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По информации следователей, условия содержания военнопленных оказались близкими к пыткам.

Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать факты преступлений, дав действиям причастных к случившемуся лиц правовую оценку.