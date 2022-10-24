Чебоксары, , 12:01 — REGNUM В столице Чувашии планируют строить новые индустриальные парки и запустить частные технопарки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе столичной мэрии по итогам городской планёрки 24 октября, которая прошла под председательством главы администрации Чебоксар Дениса Спирина.

Индустриальный парк в Чебоксарах: статистика https://gcheb.cap.ru/

На заседании обсудили перспективы развития индустриальных парков в столице Чувашии. По информации начальника отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей Сергея Петрова, в Чебоксарах работают два индустриальных парка по проспекту Тракторостроителей, где под производства подготовлено 26 земельных участков.

Первый парк создан в 2016 году на площади 23 га, в настоящее время из десяти площадок первой очереди занято девять. В мэрии сообщают, что на свободный участок претендует производитель машин «НПП Гросс», что поможет обеспечить импортозамещение в условиях санкций.

В индустриальном парке второй очереди определены арендаторы по всем 16 участкам. Их специализация — электротехническое производство, машиностроение, металлообработка, производство строительных материалов.

Объем инвестиций в рамках первого этапа превысил 800 млн рублей. По данным властей, по результатам исполнения проектов инвестиции превысят 2,4 млрд рублей и появится возможность сформировать 600 новых рабочих мест. В рамках второго этапа ожидается создание более 550 рабочих мест, ожидаемый объем инвестиций превысит 600 млн рублей. Таким образом, до 2025 года предполагается создание свыше 1,5 тыс. рабочих мест.

Также благодаря госпрограмме «Экономическое развитие и инновационная экономика» создаются частные технопарки «Абат» и «Машзавод». По оценке властей, проекты позволят создать 640 рабочих мест, ожидаемый объем выручки производств к 2032 году составит более 20 млрд рублей. Запуск частных технопарков запланирован на 2024 год.

«Строительство индустриальных парков в Чебоксарах — удачная практика, которую мы будем развивать», — подчеркнул глава администрации Чебоксар Денис Спирин.

Он отметил, что это позволяет привлекать дополнительные средства, повышает привлекательность столицы «как рынка сбыта товаров и услуг», способствует развитию рынка труда и внутренней кооперации.

«И, что важно, это позволит нам привлечь дополнительные инвестиции и обеспечить бесперебойную работу резидентов», — сказал сити-менеджер.

Напомним, что в индустриальных парках Чебоксар созданы льготные условия для бизнеса: участок можно приобрести за 15% от кадастровой стоимости, арендная плата снижена.