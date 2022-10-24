Донецк, 24 октября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка натовскими снарядами. Ещё пять снарядов выпущено по населённому пункту Зайцево. Об этом сообщается 24 октября в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Так, в 9:30 (совпадает с мск) со стороны ВСУ выпущено три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка. В 11:40 киевские боевики выпустили по Куйбышевскому району ещё три натовских снаряда.

В 11:30 был обстрелян населённый пункт Зайцево, по которому было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

ИА REGNUM сообщало, что в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны киевских карателей пять мирных жителей получили ранения.