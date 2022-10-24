Москва, , 12:01 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о наказании за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Госдума может рассмотреть законопроект на заседании 27 октября.

Административные штрафы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних могут составить до 5 млн рублей.

Законопроекты внесены в Госдуму депутатами всех фракций — почти 400 человек во главе со спикером палаты парламента Вячеславом Володиным. Решение принято по итогам больших парламентских слушаний, состоявшихся в Госдуме.

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