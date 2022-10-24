Москва, 24 октября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о наказании за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Госдума может рассмотреть законопроект на заседании 27 октября.

Административные штрафы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних могут составить до 5 млн рублей.

Законопроекты внесены в Госдуму депутатами всех фракций — почти 400 человек во главе со спикером палаты парламента Вячеславом Володиным. Решение принято по итогам больших парламентских слушаний, состоявшихся в Госдуме.