Кишинёв, 24 октября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Правительство Молдавии планирует построить к 2025 году новую ЛЭП, ведущую в Румынию. Об этом сообщила на Radio Moldova советник премьер-министра Молдавии по энергетике Каролина Новак.

ЛЭП

«В планах модернизация станций Вулканешты и Кишинев, которые позволят обеспечить больший импорт электроэнергии из ЕС, в том числе из Румынии», — добавила Новак.

Она отметила, что основным препятствием для реализации данных объектов являются отсутствие средств. Планируется, что деньги на новую ЛЭП выделит Евросоюз.

Напомним, в Молдавии объявили о дефиците электроэнергии из-за сокращения её импорта из Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). В ПМР сообщили, что вынуждены сокращать экспорт электроэнергии из-за сокращения поставов газа из России, которые начались после сокращения объёмов транспортировки газ по территории б. УССР из-за введения ограничений Киевом.