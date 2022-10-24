Барнаул, 24 октября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. На улицах Барнаула 24 октября, в связи с усилившимся снегопадом, работает 95 единиц техники и более 150 дворников, сообщает пресс-центр городской мэрии.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул засыпает снегом

Первоочередная задача — посыпка проезжей части песчано-соляной смесью. Для этого на линию вышли 18 коммунальных дорожных машин во всех районах города. Реагентами обрабатываются мостовые сооружения, спуски и подъемы, перекрестки. На прометании тротуаров работают пять тракторов со щетками, а также подметальная машина ВКМ-2020 — она очищает тротуар на проспекте Ленина. Еще 11 единиц техники МБУ «Благоустройство и озеленение» очищают общественные территории и пешеходные связи. Также в работе задействовано 30 дворников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее алтайские синоптики предупредили о существенном ухудшении погодных условий 22–24 октября: дожди, переходящие в мокрый снег, местами сильные, гололёдные явления, отложения мокрого снега.

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