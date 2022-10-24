Москва, 24 октября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Войска киевского режима ежедневно теряет сотни своих военнослужащих на херсонском направлении. Об этом сегодня, 24 октября, заявил заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире Первого канала.

khogov.ru Кирилл Стремоусов

По его словам, моральный дух военнослужащих ВСУ сильно упал. Военные из-за постоянной потери людей в бой идти не хотят.

«Наблюдается постоянная гибель и наемников, и нацистов. Убивают по 200 человек в день», — уточнил Стремоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, диверсионно-разведывательная группа захвачена на территории Херсонской области минувшей ночью, заявил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.

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