Ставрополь, , 11:59 — REGNUM С начала 2022 года на курортах Ставропольского края отдохнули 1 млн 183 тыс. 972 человека. Рост числа отдыхающих за девять месяцев по сравнению с тем же периодом 2021 года составил 20,7%, сообщили в пресс-службе краевого министерства туризма и оздоровительных курортов об итогах загрузки санаторно-курортного и гостиничного комплекса Ставрополья.

Символ Кавминвод АО Кавказ. РФ

Большинство туристов отдыхали на курортах Кавминвод — 998 тыс. 589 человек. Показатели численности отдыхающих в 2022 году оказались даже на 1,1% выше, чем в допандемийном 2019 году, отметили в минтуризма. В настоящее время санатории и дома отдыха Кавминвод загружены более чем на 90%, а ведущие санатории курортов — на все 100%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Ставрополья намерены существенно увеличить номерной фонд санаториев. К 2025 году на Кавминводах будут созданы дополнительно около 5 тыс. мест для размещения туристов.

Читайте ранее в этом сюжете: На Кавминводах увеличат номерной фонд гостиниц и санаториев на 5 тыс. мест