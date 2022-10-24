Херсон, , 11:59 — REGNUM Диверсионно-разведывательная группа вооружённых формирований нацистского режима Киева была захвачена российскими военными утром 24 октября в Херсонской области. Об этом 24 октября рассказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

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«На утро 24 октября в Херсонской области на Бериславском участке захвачена в плен сегодня ночью целая группа ДРГ (диверсионно-разведывательная группа)», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что военные Вооружённых сил (ВС) РФ контролируют ситуацию на линии фронта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что попытки прорыва обороны в районе реки Ингулец со стороны вооружённых формирований киевского нацистского режима были успешно отбиты российскими военными.