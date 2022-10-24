Вашингтон, 24 октября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис обогнал по популярности бывшего президента США Дональда Трампа в рамках проведенного среди граждан страны опроса общественного мнения, сообщает The Hill.

Gage Skidmore Рон Десантис

Опрос ABC News/Ipsos, опубликованный 23 октября, показал, что 72% зарегистрированных республиканцев считают, что Десантис должен иметь большое или значительное влияние на будущее направление Республиканской партии, в то время как 64% респондентов заявили, что то же, что Трамп.

Согласно опросу, 63% зарегистрированных республиканцев считают, что значительное влияние в направлении партии должен иметь сенатор Тед Круз (от штата Техас), который баллотировался в президенты в 2016 году.