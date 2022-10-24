Сана, , 11:59 — REGNUM Международная организация ООН по миграции (МОМ) сообщила, что с начала 2022 года резко выросло число мигрантов, стремящихся попасть в Саудовскую Аравию через Йемен. Об этом 24 октября сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на заявление МОМ.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным организации, с начала текущего года в Йемен уже прибыло более 40 тысяч человек.

«С начала этого года в Йемен прибыли 42 700 африканских мигрантов. Мы отмечаем, что 92 процента мигрантов — эфиопы, остальные прибыли из Сомали. Ситуация в приграничных районах Йемена остается нестабильной, и продолжают поступать сообщения о нарушениях в отношении мигрантов», — отметили в ООН.

В организации добавили, что 34 437 мигрантов прибыли в Йемен в период с января по июль 2022 года по сравнению с 11 555 мигрантами, прибывшими за тот же период в 2021 г. По оценке ООН, рост числа мигрантов связан с угрозой голода в ряде стран Африки, из-за чего местные жители стремятся попасть в богатые страны Персидского залива.