Санкт-Петербург, 24 октября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Жителям Санкт-Петербурга предлагают работу в Мариуполе (Донецкая Народная Республика) с высокими зарплатами. Корреспондент ИА REGNUM узнал, в какой сфере ищут сотрудников, и какие условия работы им предлагают.

Богдан Борман ИА REGNUM Восстановление Мариуполя

Санкт-Петербург помогает восстанавливать город-побратим Мариуполь. Для этого в Петербурге набирают специалистов различных областей.

Так, сотруднику службы снабжения в строительной компании за планирование и осуществление поставок на строительные объекты в Мариуполь, а также за выполнение ряда других задач предлагают заработную плату от 100 тыс. рублей. Компания ищет специалиста с опытом работы от трёх лет.

Для специалиста производственно-технического отдела, который будет заниматься составлением актов скрытых работ и их графика выполнения, а также будет рассчитывать объём работ по имеющимся замерам и чертежам, предлагают оплату труда от 150 тыс. рублей. Работодатель также ищет опытного кандидата.

Кроме этого для работы в Мариуполе готовы нанять коменданта вахтового городка (от 100 тыс. рублей), водителя автобетоносмесителя (от 130 тыс. рублей), главного инженера проекта (от 180 тыс. рублей), руководителя службы заказчика (от 200 тыс. рублей).

Напомним, что Петербург помогает восстанавливать инфраструктурные и социальные объекты Мариуполя. Так, в нормальное состояние возвращают школы, детские сады и другие объекты.