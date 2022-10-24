Москва, 24 октября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Карибский кризис в XX веке научил мир необходимости искать компромисс для решения глобальных проблем. Об этом журналистам заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Уроки Карибского кризиса состоят в том, что политические лидеры должны находить в себе силы с тем, чтобы в решении глобальных проблем найти компромисс. Этот компромисс нужен и сегодня», — сказал Нарышкин.

Он напомнил, что «уроки истории нужно учить».

Ранее пользователи соцсетей раскритиковали выступление Сергея Нарышкина в ходе заседания Совбеза РФ в феврале 2022 года. В ходе своей речи Нарышкин сперва заявил, что он «согласился бы с предложением <…> о том, что нашим, так сказать, западным партнёрам можно дать последний шанс с тем, чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашения, в противном случае мы должны принять решение, о котором сегодня говорится».

На слова Нарышкина отреагировал президент РФ Владимир Путин: «Что значит «в противном случае»? Вы предлагаете начать переговорный процесс? Или признавать суверенитет республик? Говорите прямо!».

Пользователи соцсетей заметили, что после замечания российского лидера Нарышкин начал заикаться, запинаться и делать оговорки.