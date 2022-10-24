Глава СВР Нарышкин призвал политических лидеров найти «компромисс»
Москва, 24 октября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Карибский кризис в XX веке научил мир необходимости искать компромисс для решения глобальных проблем. Об этом журналистам заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«Уроки Карибского кризиса состоят в том, что политические лидеры должны находить в себе силы с тем, чтобы в решении глобальных проблем найти компромисс. Этот компромисс нужен и сегодня», — сказал Нарышкин.
Он напомнил, что «уроки истории нужно учить».
Ранее пользователи соцсетей раскритиковали выступление Сергея Нарышкина в ходе заседания Совбеза РФ в феврале 2022 года. В ходе своей речи Нарышкин сперва заявил, что он «согласился бы с предложением <…> о том, что нашим, так сказать, западным партнёрам можно дать последний шанс с тем, чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашения, в противном случае мы должны принять решение, о котором сегодня говорится».
На слова Нарышкина отреагировал президент РФ Владимир Путин: «Что значит «в противном случае»? Вы предлагаете начать переговорный процесс? Или признавать суверенитет республик? Говорите прямо!».
Пользователи соцсетей заметили, что после замечания российского лидера Нарышкин начал заикаться, запинаться и делать оговорки.