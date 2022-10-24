Рязань, 24 октября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Семьи рязанцев, погибших на военном полигоне под Белгородом, получат по 1 млн рублей. Об этом сообщило правительство Рязанской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Жители региона, получившие ранение во время инцидента на полигоне в Белгородской области, получат по 500 тыс. рублей. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, рассказали в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября два гражданина одной из стран СНГ совершили теракт на военном полигоне в Белгородской области, где проходила подготовка мобилизованных и добровольцев. В результате атаки 11 человек погибли, ещё 15получили ранения. Террористы ликвидированы.