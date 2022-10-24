Иркутск, , 11:54 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 24 октября обнародовало итоги проверок ночных заведений региона на предмет соблюдения требований законодательства: выявлены нарушения в сфере оборота наркотиков, алкогольной и спиртосодержащей продукции, миграционного законодательства и «комендантского часа».

Ночной клуб Activedia

В ходе проверок, проведенных 21–22 октября выявлены 24 подростка, не достигших 18-летнего возраста. Все они доставлены в дежурную часть, где переданы законным представителям. По каждому факту составлены материалы за нарушение так называемого «комендантского часа», которые будет рассматривать комиссия по делам несовершеннолетних.

Кроме того, в двух развлекательных заведениях обнаружено несколько видов спиртного без сопроводительных документов, крепкий алкоголь изъят. По данным фактам сотрудниками полиции в отношении организаторов возбуждено административное производство по частям 1, 2 статьи 14.17.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами»). Предпринимателям грозят штрафы до двухсот тысяч рублей.

В отношении 20-летнего посетителя составлен протокол по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»).

В рамках проверки требований по соблюдению миграционного законодательства выявлен гражданин Киргизии, который с 2019 года нелегально проживал на территории Российской Федерации. В отношении него составлены материалы по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»).

Указанные рейды проводятся стражами порядка на постоянной основе, работа по направлениям деятельности будет продолжена.

Как сообщало ИА REGNUM, много нарушений было выявлено в иркутских заведениях в начале мая 2022 года: в баре на улице Баррикад осуществлялась продажа вина, виски, джина и рома без сопроводительных документов. Наряду с оказанием услуг общественного питания гостям предлагались кальяны.

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