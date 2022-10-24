Ярославль, , 11:59 — REGNUM В Дзержинском районе Ярославля ночью 24 октября неизвестный расстрелял припаркованные автомобили. Об этом жители рассказали в социальных сетях.

Ружьё

Первоначально сообщение появилось в одном из городских пабликов во «ВКонтакте».

«Здравствуйте, сегодня ночью были обстреляны машины во дворе Строителей 16, к 3. Неизвестный с балкона своей квартиры выстрелил 8 раз из ружья. Полиция нашла гильзы во дворе дома, следы на машинах. Предположительно стреляли с 5 этажа, полиции никто не открыл», — сообщается в посте.

Подтвердили информацию и в ярославской полиции, уточнив, что сообщение о стрельбе поступило коло 01:00. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются полицейские. Между тем, заявлений о повреждении автомобилей не поступало.

Это уже не первый случай за октябрь. Ранее неизвестные обстреливали проезжавшие автобусы на Тормозном шоссе и машины на проспекте Машиностроителей. В одном из таких случаев пострадал человек. Теперь к Заволжскому и Фрунзенскому району добавился Дзержинский.

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