Ярославль, 24 октября 2022, 11:59 — REGNUM В Дзержинском районе Ярославля ночью 24 октября неизвестный расстрелял припаркованные автомобили. Об этом жители рассказали в социальных сетях.
Первоначально сообщение появилось в одном из городских пабликов во «ВКонтакте».
Подтвердили информацию и в ярославской полиции, уточнив, что сообщение о стрельбе поступило коло 01:00. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются полицейские. Между тем, заявлений о повреждении автомобилей не поступало.
Это уже не первый случай за октябрь. Ранее неизвестные обстреливали проезжавшие автобусы на Тормозном шоссе и машины на проспекте Машиностроителей. В одном из таких случаев пострадал человек. Теперь к Заволжскому и Фрунзенскому району добавился Дзержинский.
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