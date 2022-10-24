Кемь, Карелия, 24 октября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Двое врачей подрались в Кемской центральной районной больнице (ЦРБ) из-за умершего пациента, сообщил 24 октября министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков.

vk.com/mihailohlopkov Приемное отделение Кемской ЦРБ

Инцидент произошел на медицинском посту приемного отделения Кемской больницы днем 13 сентября. 32-летний заведующий терапевтическим отделением, врач-кардиолог общался на посту с медицинской сестрой. В это время в помещение зашел 53-летний врач-терапевт и сразу же ударил коллегу в плечо. Между мужчинами завязалась драка, помимо кулаков в ход пошли ноги, подручные предметы, в том числе мусорная корзина. Разнять медиков смогла лишь охрана медучреждения.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за пациента, которого госпитализировали в тяжелом состоянии с инфарктом. Врачу, который начал драку, не понравилось, что его коллега госпитализировал больного не сразу, как только тот поступил, а продержал его в приемном покое девять часов из-за оформления документов. Спустя несколько дней пациент скончался.

Михаил Охлопков отметил, что Минздравом республики была начата комплексная ведомственная проверка работы центральной районной больницы. К ней будут привлечены главные внештатные специалисты министерства, общественный совет, независимые эксперты. По результатам будут приняты решения, в том числе и в отношении руководства учреждения.

«Все документы, касающиеся организации оказания медицинской помощи пациенту, из-за которого возник конфликт, будут переданы в территориальный орган Росздравнадзора», — подытожил министр.