Париж, 24 октября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Торнадо обрушился вечером 23 октября на департаменты Сомма и Па-де-Кале на севере Франции, сообщают местные префектуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Непогода

Так, в департаменте Сомма в результате непогоды были повреждены несколько объектов инфраструктуры и домов, жертв нет.

В Па-де-Кале один человек пострадал, многие дома были разрушены, жители также лишились электричества.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 3000 домов во французском департаменте Эр были лишены электричества из-за плохой погоды.

Читайте также: Без электричества во Франции остались почти 3000 домов