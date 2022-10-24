Москва, , 11:51 — REGNUM Три из пяти фракций Госдумы, намерены поддержать в первом чтении проект федерального бюджета на 2023−2025 года, несмотря на ряд замечаний, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Депутат Михаил Щапов (КПРФ) отметил, что правительство проделало большую работу над документом. По его словам, в такой сложной ситуации, как сейчас, сохранить все социальные обязательства было непросто. Вместе с тем, фракция КПРФ в Госдуме не поддержит проект федерального бюджета в первом чтении.

«У нас масса вопросов к прогнозу социально-экономического развития. Мы считаем, что он не соответствует качеству подготовки бюджета даже в этой крайне неопределенной ситуации. Во-вторых, мы не согласны с введением нового бюджетного правила. Мы считаем, что все доходы бюджета должны работать на экономику», — сказал парламентарий на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По мнению депутата Оксаны Дмитриевой («Партия роста»), оценка доходов бюджета заниженная и в данных условиях не нужно придерживаться консервативной политики занижения доходов. Также она принципиально не согласна с делением нефтегазовых доходов на базовые и дополнительные и сохранением возможности направления средств в ФНБ.

«Принципиально не согласна с тем, что предполагается в этом бюджете замещения средств Фонда национального благосостояния заимствованиями до 1 трлн рублей. На самом деле надо делать наоборот, заимствования замещать средствами Фонда национального благосостояния», — пояснила она.

Депутат Денис Парфенов (КПРФ) считает, что в документе остаются нерешенными целый ряд проблем.

«Не решает он и проблемы, связанные с необходимостью успешного ведения военно-политической операции, которая сейчас проходит и для чего нужна экономическая мобилизация, то есть концентрация всех сил и ресурсов для решения тех проблем, которые сейчас в полный рост встают перед страной», — отметил парламентарий.

С коллегами не согласился замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Селиверстов.

«За этот бюджет голосовать, безусловно, нужно. Он достаточно гибкий, а ситуация такая, что она потребует принятия, может быть, неординарных решений. Более того, она, может быть, потребует принятия решений о где-то ущемлении каких-то сфер нашей деятельности, в том числе и в социальной сфере», — уверен депутат.

Не планирует поддерживать проект бюджета РФ на трехлетку и думская фракция СРЗП, заявил депутат Александр Ремезков.

«На наш взгляд, в налоговых новациях отсутствуют какие-либо существенные налоговые изменения, которые бы привели к росту доходов регионов, которые бы помогли им в полной мере исполнять основные полномочия», — подчеркнул он.

Во фракции ЛДПР считают неразумным решение коллег, которые не будут голосовать за документ.

«Бюджет надо принять в первом чтении и вопросы, которые у нас есть, надо внести в постановление и обсудить, с поправками выйти уже ко второму чтению», — пояснил депутат Каплан Панеш.

С ним согласен вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). По его словам, компромиссность этого бюджета обусловлена, в первую очередь, суровостью обстоятельств, в которых сейчас находится страна.

«Бюджет взвешенный и несмотря на то, что практически по всем статьям мы видим сокращение, будем биться во втором чтении за то, чтобы часть наиболее важных, приоритетных направлений, таких, как например, здравоохранение, все-таки расходы были сохранены», — заключил парламентарий.

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