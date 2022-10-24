Москва, 24 октября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Три из пяти фракций Госдумы, намерены поддержать в первом чтении проект федерального бюджета на 2023−2025 года, несмотря на ряд замечаний, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Депутат Михаил Щапов (КПРФ) отметил, что правительство проделало большую работу над документом. По его словам, в такой сложной ситуации, как сейчас, сохранить все социальные обязательства было непросто. Вместе с тем, фракция КПРФ в Госдуме не поддержит проект федерального бюджета в первом чтении.

«У нас масса вопросов к прогнозу социально-экономического развития. Мы считаем, что он не соответствует качеству подготовки бюджета даже в этой крайне неопределенной ситуации. Во-вторых, мы не согласны с введением нового бюджетного правила. Мы считаем, что все доходы бюджета должны работать на экономику», — сказал парламентарий на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По мнению депутата Оксаны Дмитриевой («Партия роста»), оценка доходов бюджета заниженная и в данных условиях не нужно придерживаться консервативной политики занижения доходов. Также она принципиально не согласна с делением нефтегазовых доходов на базовые и дополнительные и сохранением возможности направления средств в ФНБ.

«Принципиально не согласна с тем, что предполагается в этом бюджете замещения средств Фонда национального благосостояния заимствованиями до 1 трлн рублей. На самом деле надо делать наоборот, заимствования замещать средствами Фонда национального благосостояния», — пояснила она.

Депутат Денис Парфенов (КПРФ) считает, что в документе остаются нерешенными целый ряд проблем.

«Не решает он и проблемы, связанные с необходимостью успешного ведения военно-политической операции, которая сейчас проходит и для чего нужна экономическая мобилизация, то есть концентрация всех сил и ресурсов для решения тех проблем, которые сейчас в полный рост встают перед страной», — отметил парламентарий.

С коллегами не согласился замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Селиверстов.

«За этот бюджет голосовать, безусловно, нужно. Он достаточно гибкий, а ситуация такая, что она потребует принятия, может быть, неординарных решений. Более того, она, может быть, потребует принятия решений о где-то ущемлении каких-то сфер нашей деятельности, в том числе и в социальной сфере», — уверен депутат.

Не планирует поддерживать проект бюджета РФ на трехлетку и думская фракция СРЗП, заявил депутат Александр Ремезков.

«На наш взгляд, в налоговых новациях отсутствуют какие-либо существенные налоговые изменения, которые бы привели к росту доходов регионов, которые бы помогли им в полной мере исполнять основные полномочия», — подчеркнул он.

Во фракции ЛДПР считают неразумным решение коллег, которые не будут голосовать за документ.

«Бюджет надо принять в первом чтении и вопросы, которые у нас есть, надо внести в постановление и обсудить, с поправками выйти уже ко второму чтению», — пояснил депутат Каплан Панеш.

С ним согласен вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). По его словам, компромиссность этого бюджета обусловлена, в первую очередь, суровостью обстоятельств, в которых сейчас находится страна.

«Бюджет взвешенный и несмотря на то, что практически по всем статьям мы видим сокращение, будем биться во втором чтении за то, чтобы часть наиболее важных, приоритетных направлений, таких, как например, здравоохранение, все-таки расходы были сохранены», — заключил парламентарий.