Черноземельский район, Калмыкия, , 11:51 — REGNUM В Черноземельском районе Калмыкии запретили пить воду из-под крана, а также использовать её для приготовления пищи. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

Вода Булатова Екатерина © ИА REGNUM

«Постановлением главного государственного санитарного врача Калмыкии исключено использование воды централизованного водоснабжения в целях питья и приготовления пищи до особого распоряжения», — уточнили в ведомстве.

По факту ненадлежащего качества вода источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в распределительной сети посёлков Комсомольский, Артезиан, Кумской, Ачинеры и Прикумский организована прокурорская проверка. По результатам инспекции будут приняты меры прокурорского реагирования.