Черноземельский район, Калмыкия, 24 октября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Черноземельском районе Калмыкии запретили пить воду из-под крана, а также использовать её для приготовления пищи. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Вода

«Постановлением главного государственного санитарного врача Калмыкии исключено использование воды централизованного водоснабжения в целях питья и приготовления пищи до особого распоряжения», — уточнили в ведомстве.

По факту ненадлежащего качества вода источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в распределительной сети посёлков Комсомольский, Артезиан, Кумской, Ачинеры и Прикумский организована прокурорская проверка. По результатам инспекции будут приняты меры прокурорского реагирования.