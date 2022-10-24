Москва, , 11:51 — REGNUM Обладания террористического режима Киева ядерным оружием не должен допустить мир. Об этом 24 октября заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Сергей Нарышкин Iacis.ru

Как указал глава СВР, стремление киевского режима к обладанию ядерным оружием человечество увидело с момента выступления его глава Владимира Зеленского на мюнхенской конференции по безопасности.

«И тогда уже были понятны его амбиции обладать ядерным оружием. Мир не должен этого допустить», — сказал он.

Также Нарышкин напомнил, что 23 октября министр обороны России Сергей Шойгу высказал озабоченность Москвы возможностью применения Киевом «грязной бомбы» своим коллегам из Турции, Франции и США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что уроки Карибского кризиса заключаются в необходимости поиска компромиссов между руководителями сверхдержав.