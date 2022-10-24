Ереван, , 11:51 — REGNUM Прибывшая в Армению миссия ОБСЕ посетила Сюникскую область, где побывала на границе с Азербайджаном, Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

ОБСЕ Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что командир специального армейского корпуса вооружённых сил Армении Артак Будагя сообщил делегатам о ситуации в регионе. Азербайджан обвинили в «агрессии» в отношении армянской территории. Также членам миссии сообщили, что в пограничных районах возникли проблемы с безопасностью для жителей.

Напомним, делегация ОБСЕ прибыла в Армению на прошлой неделе по приглашению Еревана. Её цель — мониторить обстрелы на границе. МИД Азербайджана по этому поводу заявил, что миссия ОБСЕ в Армении не получила мандат на работу. Кроме того, в Армению прибыла миссия Евросоюза.

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