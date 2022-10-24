Абакан, , 11:50 — REGNUM В Хакасии годовая инфляция в сентябре составила 15,55% после 16,52% в августе и 20,37% в мае 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Овощной отдел в супермаркете Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

Замедлению показателей способствовали снижение цен на ряд продовольственных товаров, в том числе на овощи и фрукты. Так, в регионе ускорилось снижение цен на картофель и морковь, а цены на лук, помидоры и яблоки опустились ниже, чем в сентябре прошлого года.

Удешевлению импортных фруктов способствовало расширение географии поставок. Это позволило снизить цены на апельсины, виноград, лимоны.

«Животноводческие предприятия и птицефабрики Сибири нарастили производство и увеличили поставки в республику. Благодаря этому замедлился рост цен на мясо курицы и свинину, яйца стоили дешевле, чем год назад», — отметили в учреждении.