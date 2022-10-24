Сеул, , 11:52 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Пак Чин встретился 23 сентября в Сеуле с министром иностранных дел Киргизии Жээнбеком Кулубаевым, с которым обсудил расширение предметного сотрудничества по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Южнокорейский дипломат назвал Киргизию главным дипломатическим партнером в Центральной Азии, который разделяет ценности демократии и рыночной экономики.

Он также добавил, что в прошлом году южнокорейское правительство впервые назначило Киргизию ключевым партнером по ОПР, выразив надежду на то, что нынешняя встреча послужит отправной точкой для перспективного сотрудничества в будущем.