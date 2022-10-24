Сеул, 24 октября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Пак Чин встретился 23 сентября в Сеуле с министром иностранных дел Киргизии Жээнбеком Кулубаевым, с которым обсудил расширение предметного сотрудничества по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Южнокорейский дипломат назвал Киргизию главным дипломатическим партнером в Центральной Азии, который разделяет ценности демократии и рыночной экономики.

Он также добавил, что в прошлом году южнокорейское правительство впервые назначило Киргизию ключевым партнером по ОПР, выразив надежду на то, что нынешняя встреча послужит отправной точкой для перспективного сотрудничества в будущем.