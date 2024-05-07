Курск, 24 октября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Повестки в рамках частичной мобилизации получили 65 сотрудников администрации Курской области. Об этом 24 октября на оперативном совещании рассказал губернатор Роман Старовойт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

«65 сотрудников администрации Курской области получили повестки и прибыли в военкоматы, 35 из них уже убыли в войска. Это администрация Курской области и 11 комитетов с их подведомственными учреждениями», — приводит слова Старовойта издание «Секунда».

Отметим, что накануне, 23 октября, Роман Старовойт проверил размещение мобилизованных курян в части в Воронежской области — там находится около 500 человек из Курской области. Курский губернатор назвал условия размещения одними из лучших и поблагодарил главу соседнего региона.