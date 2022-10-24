Дамазин, , 11:53 — REGNUM Демонстранты попытались взять штурмом военную базу в городе Дамазин в суданской провинции Голубой Нил. Об этом 24 октября сообщает Al-Hadath.

Судан Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, сотни демонстрантов принимают участие в акциях протестов, цель которых — привлечь внимание правительства Судана к начавшимся в регионе межплеменным конфликтам. Демонстранты прорвались на территорию военной базы, после чего военные открыли огонь на поражение. В результате инцидента один демонстрант погиб.

В то же время, другая группа демонстрантов подожгла резиденцию губернатора провинции Голубой Нил. Беспорядки продолжаются в нескольких районах Дамазина, протестующие поджигают полицейские машины и сооружают баррикады.

Ранее стало известно, что в результате межплеменного конфликта в провинции Голубой Нил погибли не менее 150 человек. Местные жители требуют от правительства Судана вмешаться в ситуацию.